Dame wil zonder nat te worden instappen in wagen. Maar dat gaat GRONDIG fout! (video)

’t Was haar nog bijna gelukt ook!

Op onderstaande video zien we hoe een wagen in een grote plas geparkeerd staat. Ook zien we een dame die alle moeite van de wereld lijkt te doen om, zonder nat te worden, te kunnen instappen. Dat lijkt aanvankelijk nog prima te verlopen ook.

Smartphone

Net wanneer ze in de auto plaatsgenomen heeft, valt haar smartphone het water in. Ze probeert nog om haar gsm te redden, maar vindt ‘m niet meteen terug. Eindresultaat? Toch nog een meer dan natte broek. Kijk maar even naar het bijzondere tafereel…