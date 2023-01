Stripster spreekt met mannen af om nadien hun harten te breken: “Leuke hobby” (video)

Hensley, een stripster uit Spearmint Rhino, beweert dat ze mannen date om nadien “hun harten te breken”. Ze houdt er naar eigen zeggen van om ze met hun voetjes op de grond te zetten, zo vertelt ze in een podcast-interview.

Een stripster met de naam Hensley heeft in een interview gezegd dat ze met mannen afspreekt om nadien hen te dumpen. Op die manier wil ze die kerels weer wat nuchterheid meegeven. Hensley vertelde ook dat haar langste relatie zo’n 10 maand heeft geduurd toen ze 16 jaar oud was. Tegenwoordig zoekt ze haar ‘geluk’ op de datingapp Hinge. En daar spreekt ze regelmatig met mannen af.

Medelijden

”Zo was ik al een tijdje een kerel aan het daten, maar ik kan niet zeggen dat ik echt gek van hem was. Ik wilde het eigenlijk een beetje aanpakken als een psychologisch experiment en wilde zien of ik zijn hart kon breken. Het was best plezant”, zo zegt ze vrij meedogenloos. Volgers van de podcast reageren verbolgen: “Ze heeft al zoveel harten van mannen gebroken, dat is echt next level egoïsme.” Een andere persoon laat in een comment weten: “Ik heb eigenlijk medelijden met haar. Ik vraag me af wat ze allemaal heeft meegemaakt om nu zo’n zaken te doen.”

Foto: YouTube