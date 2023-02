Dame toont even hoe ze op hoge hakken kan lopen. Maar dan? WOOPS! (fails)

Tonen wat je kan, is altijd fijn.

Dat was ook het plan van onderstaande dame. Met enkele zeer opvallende schoenen paradeert ze door de winkel. Alles lijkt prima te verlopen, tot ze tegen de grond smakt. Ongetwijfeld niet wat ze gehoopt had! Maar het levert wel grappige beelden op. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het nooit echt netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar!