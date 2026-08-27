Ruben Van Gucht krijgt vaak nieuwsgierigen aan zijn huis: “Niet fijn, maar ook niet vervelend”

Ruben Van Gucht vertelt in een interview dat er regelmatig onbekende mensen aan zijn huis stoppen. “Dat is een deel van mijn leven”, legt hij uit.

Ruben Van Gucht doet zijn verhaal in een interview met Ester Roosje, die online restaurants reviewt. Wanneer het gesprek over de afstand naar een restaurant in Limburg gaat, vertelt Ruben waar hij woont. “Ik woon in Weert, een deelgemeente van Bornem”, klinkt het. Ester waarschuwt hem meteen. “Ik zou niet te specifiek zeggen waar, want anders ga je heel veel dames voor je deur hebben staan”, knipoogt ze.

Fietsers aan de oprit

Maar volgens de 39-jarige Sporza-presentator is het daar al te laat voor. “Dat is nu al een beetje het geval, want mijn huis is ondertussen in de opnames van ‘Komen Eten’ aan bod gekomen. Heel vaak stoppen er fietsers aan mijn oprit en vragen ze zich af: ‘Zou hij hier wonen?’”

Ruben lijkt er niet al te zwaar aan te tillen. “Ik vind dat niet fijn, maar ook niet vervelend. Het is een deel van mijn leven. Ik denk dat het ook voor een stuk afhangt van welke persoonlijkheid je hebt”, besluit hij.

Foto: Instagram