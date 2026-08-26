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Claudia Schiffer viert 56ste verjaardag in bikini: “Wat een inspiratie!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
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Het Duitse model Claudia Schiffer heeft haar verjaardag in stijl gevierd. “Mijn god, je kunt niet eens zien of deze foto in de jaren 90 of vandaag genomen is!”, wordt er gereageerd.

Claudia Schiffer blies dinsdag 56 kaarsjes uit en dat deed ze niet thuis. Het Duitse supermodel en actrice vertoeft in Griekenland en geniet daar van zon, zee en strand. Op Instagram zien we hoe ze in een koraalroze bikini geniet in een infinitypool met een waanzinnig uitzicht. “Dankbaar voor weer een rondje om de zon”, glundert ze bij de kiekjes.

Inspiratie

Haar 2,5 miljoen volgers overladen haar met felicitaties. “Gelukkige verjaardag aan het mooiste supermodel aller tijden!”, “Dankbaar dat je zo’n inspiratie bent! Ik wens je het allerbeste en alle geluk van de wereld. Je ziet er fantastisch uit”, “Je ziet er nog altijd even stralend uit. Gelukkige verjaardag!”, en “Mijn god, je kunt niet eens zien of deze foto in de jaren 90 of vandaag genomen is! Gelukkige verjaardag, Claudia!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

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Foto: Shutterstock

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