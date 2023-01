Dame poseert in bikini aan waterval. Maar plots? GÊNANT! (video)

Katie Waltham is haar naam. En recent genoot ze van een leuke tijd in Jamaica.

Daar wist ze zich aardig te amuseren aan de ‘Dunn’s River Falls’, de beroemdste waterval van het eiland. Zo zien we hoe Katie in bikini poseert onder een deel van de waterval. Leuke vakantiebeelden, dat wel, maar één ding had ze duidelijk niet verwacht…

Broekje kwijt

“Wanneer je naar de ‘Dunn’s River Falls’ in Jamaica gaat en uiteindelijk je bikinibroekje verliest onder één van de watervallen”, krijgen we te horen. En aan haar blik te zien, is dat ook exact wat er gebeurd is. De sterke stroming was de boosdoener van dienst. “Draag daar toch gewoon een badpak”, reageert een alerte kijker. Dat had in dit geval inderdaad veiliger geweest. Hoe de dame uiteindelijk nog uit het water geraakt is, weten we helaas niet… ’t Werd ongetwijfeld een gênant momentje. Kijk maar: