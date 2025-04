Dame is behoorlijk boos tijdens avondje uit, maar dan grijpt vriendin doeltreffend in (video)

Ruzie tijdens een avondje stappen, is nooit leuk…

Toch is dat exact wat er aan de hand lijkt te zijn in onderstaande video. Zo zien we aanvankelijk hoe een dame behoorlijk boos tekeergaat. Waarom? We hebben er het raden naar. Maar dat haar vriendin duidelijk géén zin had in nog meer drama, is wel duidelijk.

Want niet veel later zien we hoe onze hoofdrolspeelster van dienst zonder veel moeite op de schouder van haar vriendin belandt. Vlotjes afvoeren? Check…

“Dit is sowieso al vaker gebeurd!”

Op TikTok gaat de video al geruime tijd aardig viraal. De reacties stromen dan ook vlot binnen. “Dit is sowieso al vaker gebeurd”, klinkt het. “Alsof het de normaalste zaak van de dag is”, gaat het verder. “Top opgelost”, besluit een laatste kijker nog. Hoog tijd dus om zelf eens de beelden te beoordelen!