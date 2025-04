Barman gaat helemaal op in zijn werk. Maar dan? AUCH! (fails)

Soms ben je tijdens het werken volledig ‘in the zone’.

En da’s natuurlijk heel leuk. Volledig opgaan in wat je aan het doen bent, doet de tijd sneller voorbijvliegen. Aanvankelijk lijkt dat ook het geval bij de onderstaande barman. Gezwind en in de maat vult hij de shotglaasjes. Maar wanneer hij zich met een vlotte pas omdraait, heeft hij één ding duidelijk niet in de gaten. En dat zorgt voor een ongetwijfeld erg pijnlijke val. Kijk maar naar de eerste van onderstaande video’s.

Omgekeerde failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Maar deze keer voegen we een compilatie toe van momenten waar het maar nét goed ging. Geluksvogels dus! Veel kijkplezier…