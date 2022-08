Dame heeft ‘stiekem’ seks tijdens livestream op Twitch. En da’s niet zonder gevolgen! (video)

Videowebsite Twitch richt zich vooral op game-gerelateerde content.

Doorgaans vind je op het platform dan ook leuke gameplaybeelden van allerhande videogames. Maar, uiteraard, zijn er ook enkele regels op Twitch. En die gelden zeker ook voor mensen die live een uitzending doen. Dat zal onderstaande dame, die de bijnaam ‘Kimmikka’ heeft, nu wel begrepen hebben. Haar kijkers kregen namelijk live te zien hoe ze seks had voor de camera…

“Dronken foutje!”

Op ’t eerste zicht lijkt er niet gek veel aan de hand. Maar in de weerspiegeling van een naburig raam, zie je dat haar vriendje… ‘aan het werk is’. En ook bij ‘stiekeme seks’ zijn er gevolgen. Bij Twitch waren ze er dan ook snel bij om de dame voor zeven dagen te bannen van het platform. “Een lichte straf”, als we de reacties op de beelden nalezen. “Ze vertelde me dat het om een dronken foutje ging”, laat verslaggever Jake Lucky nog weten. Kunnen we geloven, als we de beelden even bekijken. Die zijn trouwens lichtjes pikant van aard. We geven het maar mee.

If you're going to try bang while streaming, make sure there isn't a reflection pic.twitter.com/qmFrPAPeFO — Dexerto (@Dexerto) August 25, 2022

Foto: still Twitter – Bron: gamingbible