Vrouw moet over rechte lijn wandelen tijdens alcoholcontrole, maar faalt. Dus doet ze een dansje! (video)

Een vrouw uit Florida moest tijdens een alcoholcontrole over een rechte lijn wandelen. Maar dat ging niet helemaal volgens plan.

De 38-jarige Amy Harrington had op 27 april een andere wagen aangereden. Toen agenten arriveerden, zagen ze duidelijk dat de vrouw gedronken had. De vrouw weigerde echter om een blaastest af te nemen. Hoog tijd, vonden ze, om Amy even een ‘klassieke’ test te laten uitvoeren. Zo moest ze over een rechte lijn wandelen. Maar dat ging niet bepaald goed…

Dansje

Aanvankelijk lijkt het de vrouw nog te lukken, maar niet veel later wijkt ze toch aardig van de lijn af. In plaats van op te geven, besluit ze dan maar om de aanwezige agenten te overtuigen met een dansje. “Je klinkt als mijn balletcoach”, liet Amy nog weten. “Wel, dit was niet goed”, reageerde de agent later nog. Uiteindelijk hield ze er een klacht voor rijden onder invloed én een viraal filmpje aan over. Kijk maar…

Foto: still Facebook – Bron: New York Post