Dame eet rustig op het strand, maar ze is niet de enige die honger heeft… (video)

“Gratis eten”, moet hij gedacht hebben.

Doorgaans ben je behoorlijk veilig op het strand. Lekker iets eten hoeft dus helemaal geen probleem te zijn. Tenzij… er hongerige meeuwen in de buurt zijn en je dat niet doorhebt. Exact wat in onderstaand filmpje gebeurt en we waarschuwen jullie al voor de schreeuw van de vrouw in kwestie.

Viraal

Of ze die nacht goed geslapen heeft, weten we niet. Dat het filmpje inmiddels al duizenden keren bekeken werd dan weer wél. “Hij nam zijn tijd wel…”, “Slimme tactiek! Hij joeg haar eerst de stuipen op het lijf om vervolgens een gratis maaltijd te hebben”, “Wow, die nieuwe drones zijn super geavanceerd”, en “Gelukkig overdreef ze niet”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram