Van communicatie gesproken!

Altijd handig wanneer je hond duidelijkheid hoog in het vaandel draagt. Bijvoorbeeld als het etenstijd is. De schattige viervoeter in onderstaand filmpje weet precies hoe ze dat moet aanpakken.

Gesticuleren

Haar baasje filmt hoe ze met haar hoofd gebaart dat hij haar moet volgen. En zo leidt ze hem uiteindelijk naar haar eten. Ziezo, eten, nu. Duidelijker kan het niet! “Zo slim”, klinkt het terecht in de reacties.

Foto: YouTube