Dame drinkt haar glas in één keer leeg. Maar dan? WOOPS! (fails)

Bijzondere taferelen vanop een huwelijksfeest…

Naast het daadwerkelijke moment waarop een koppel trouwt, is ook het gooien van het bruidsboeket een memorabele gebeurtenis. Dat is ook bij onderstaand fragment niet anders. We zien hoe de bruid het boeket richting enkele dames gooit. Onder hen ook één vrouw die blijkbaar maar wat blij is dat ze het boeket niet gevangen heeft. Ze drinkt gezwind haar glaasje alcohol op. Echter ligt ze niet veel later tegen de grond. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het nooit echt netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar!

Foto: still YouTube