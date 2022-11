Bruidegom vertelt GÊNANT verhaal over eerste kus met zijn vrouw: “Ons huwelijk kan vanavond al voorbij zijn!” (video)

Bruidegom Ian Young had op zijn huwelijksfeest een woordje uitleg voorbereid…

Hét onderwerp van zijn verhaal? Zijn bruid Katie, natuurlijk. Zo vertelt de man, nadat hij eerst uitvoerig zijn bruid geprezen had, het verhaal van hun eerste kus. “We moeten beiden even eerlijk met jullie zijn”, steekt hij van wal. “Jullie kregen al te horen dat we elkaar voor de eerste keer ontmoet én gekust hadden bij een cricketclub… Hoewel dit klopt, hebben we een paar details altijd verzwegen”, gaat het verder.

“Ons huwelijk kan vanavond al voorbij zijn!”

Katie begint op dat moment al aardig te blozen. Ze weet namelijk hoe het verhaal eindigt, uiteraard. “Katie en ik gingen naar buiten en daar kusten we dus voor het eerst… Even later ging ik twee drankjes halen voor ons. Ik ging weer naar buiten en daar zag ik hoe ze aan het zoenen was met een andere kerel… Dit gebeurde blijkbaar wel vaker bij Katie, heb ik begrepen”, grapt de bruidegom verder. “Ik heb dus maar die twee drankjes opgedronken en ben weer binnen verder gaan dansen… Ik liet Katie achter, terwijl ze met die andere kerel bezig was. En zelfs nu ben ik nog steeds nerveus om naar de bar te gaan en haar alleen achter te laten”, aldus een lachende Ian. Het aanwezige publiek amuseert zich rot. Bruid Katie? Die zit met rode wangen te luisteren. “Ons huwelijk kan vanavond al voorbij zijn”, besluit de bruidegom met een lach. In geen tijd werd onderstaande video zo’n 1.8 miljoen keer bekeken. En we begrijpen maar al te goed waarom! Kijk maar:

Foto: still – Bron: New York Post