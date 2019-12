De kogel is door de kerk en de teerling is geworpen: Marie Verhulst volgt papa Gert op als baasje van Samson.

‘t Werd op voorhand voorspeld en nu blijkt het nog waar te zijn ook.

Meteen na de eerste slotshow kreeg de aanwezige pers de kans om vader en dochter enkele vragen te stellen.

YouTube-kanaal ‘Showbizztv België’ greep die kans en vroeg waarom Gert voor dochter Marie koos als zijn opvolgster. “We zochten iemand die toch een bepaalde affiniteit heeft met ‘Samson en Gert’. Marie is daarmee opgegroeid en ik ben er redelijk zeker van dat Marie het ook ziet zitten om dit de komende jaren te doen en dit niet enkel ziet als een soort ‘opstapje’. Dat was echt belangrijk, dat we iemand vonden die echt zei: ‘Dit wil ik doen, dit is mijn ding’. Ik sta er 500% achter. Jonge mensen die zich op die manier achter een project willen scharen, dat is nogal moeilijk te vinden tegenwoordig”, aldus Gert.

“Samson, ik beloof goed voor je te zorgen”

En óf Marie het goed meent met Samson! Dat bewijst ze meteen op Instagram… “De start van een nieuw avontuur. Samson, ik beloof goed voor je te zorgen. We gaan er samen iets moois van maken. Bedankt iedereen voor alle reacties, jullie zijn fantastisch”, laat ze weten. En aan haar belofte twijfelen we ook geen seconde! Veel succes, Marie!

