21 december 2019 gaat de annalen in als een hoogdag voor menig ‘Samson & Gert’-fan.

Eindelijk gaan we weten wie het nieuwe (of ‘extra’) baasje van Samson wordt. Dat gebeurt vanaf 15u00 tijdens de eerste afscheidsshow.

En voor de gelegenheid heeft Studio 100 er voor gekozen om het stukje van de show waarin Samsons nieuwe baasje bekend wordt gemaakt, live uit te zenden op sociale media.

Hoog tijd, vonden we hier op de redactie, om de livestream bovenaan voor jullie klaar te zetten. Zo hoeft u niets te missen! Na de livestream passen we het artikel een beetje aan, want dan weten we wie er nu het(/de) nieuwe (of extra) baasje(s) van Samson is (/zijn). SPANNEND!

Foto: Instagram/Studio 100