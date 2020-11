Moest u onder een steen geleefd hebben: Joe Biden is de nieuwe president van de Verenigde Staten geworden. En dat laat vele mensen niet onberoerd. Zo barstte commentator Van Jones op de Amerikaanse nieuwszender CNN in tranen uit toen hij het nieuws hoorde.

In eerste instantie probeerde hij nog zijn tranen te bedwingen toen hij vertelde hoeveel de overwinning van Biden voor hem betekende. “Het wordt makkelijker als ouder en als vader. De waarheid maakt wél iets uit”, zo gaf hij met krakende stem mee.

”Vandaag is een goede dag. Het is makkelijker om een ouder te zijn deze ochtend. Karakter TELT. Een goede persoon zijn TELT. Dat is belangrijk. Het is makkelijk om het op een goedkope manier te doen en er mee weg te komen… maar het komt uiteindelijk toch altijd terug”, zo schreef hij achteraf nog op Twitter.

Foto: still CNN Twitter-video

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.

It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.

Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk

— Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020