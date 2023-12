Comédienne maakt heerlijke parodie op dj in bikini: “Jouw versie is beter!” (video)

Celeste Barber doet het weer!

Met maar liefst 9.6 miljoen volgers doet de comédienne het énorm goed op Instagram. Daar zitten haar hilarische parodieën ongetwijfeld voor iets tussen. Geregeld steekt Celeste namelijk de draak met beelden van influencers en modellen. Dat was recent niet anders, toen ze een heerlijke variant maakte op een video van een dj in bikini. Eerst zien we de dame in kwestie de revue passeren. Nadien toont Celeste hoe het ook anders kan. “Wait for the drop. 🔊”, voegt ze zelf kort toe. Maar haar fans? Die hebben heel wat meer te vertellen!

“Jouw versie is beter!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Jouw versie is beter”, klinkt het. “Ik zie geen verschil, alleen draai jij betere muziek”, gaat het verder. “Je bent de beste”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!