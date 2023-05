Bruid onder vuur wegens ’te pikant’ trouwkleed: “Het lijkt wel lingerie!” (video)

Op Instagram is er lichte ophef ontstaan wegens een trouwkleed.

In maart stapte het 33-jarige model Ellie Gonsalves in het huwelijksbootje. Een moment om nooit te vergeten, dus alles werd prima in beeld gebracht. Zo kunnen ook haar 1.2 miljoen volgers op Instagram meegenieten van het moment. “Het gezicht van mijn man toen hij me in deze jurk op onze bruiloft zag…”, grapt Ellie bij onderstaande beelden. Daarop zien we de bruid in een behoorlijk opvallende outfit de revue passeren.

“Lijkt wel lingerie!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. Maar velen zijn niet bepaald lovend over wat ze draagt. “Het lijkt wel lingerie”, klinkt het. “Wanneer de aandacht van je eigen man niet volstaat”, gaat het verder. “Ik zou me schamen als ik jouw man was”, besluit een ander zelfs nog. Gelukkig gaat niet iedereen akkoord met de harde kritiek. “Mocht ik zo’n lichaam hebben, ik zou het ook dragen”, aldus een fan. “Je ziet er prachtig uit. Trek je niets aan van de haters”, lezen we verder nog. Tijd om eens te kijken waar al die ophef juist over gaat, toch?