Influencer poseert op eerlijke wijze in lingerie: “Niemand is perfect!” (video)

Met meer dan 219.000 volgers doet ene Izzie Rodgers het lang niet slecht op Instagram.

Ze deelt dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal op het populaire sociale netwerk. Kenmerkend? Haar eerlijke foto’s en filmpjes. Zo geeft ze steevast een realistisch beeld van haar lichaam. Dat weten haar fans zeker te smaken. Recent plaatste ze onderstaande video op haar pagina. “Als je even beter kijkt, zie je de dingen waarvan je denkt dat ze je lelijk maken”, opent ze bij het filmpje.

“Niemand is perfect!”

“Geloof me… Niemand is perfect”, klinkt het verder. “We lijken allemaal veel meer op elkaar dan je denkt. We hebben allemaal rolletjes, vlekken, droge lippen, scheerwondjes, een buikje, gebrek aan decolleté en vullingen… Geen van deze dingen zijn gênant, het is gewoon wie ik ben”, vult ze nog aan. “Stop nooit met het maken van dit soort content. Je bent prachtig”, aldus een fan. “Ik voelde me slecht over mijn buikje vandaag, maar dankzij deze video voel ik me 1000% beter. Bedankt”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan.