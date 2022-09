Bruid heeft het té warm in haar trouwkleed… De oplossing? EEN SCHAAR! (video)

Eerder deze maand trouwde ene Morgan met haar man Joe.

Het werd een heuglijke dag, maar op een bepaald moment had Morgan het toch iéts te warm in haar trouwkleed. “We vergaten de jurk van mijn oefendiner mee te nemen als back-up en ik was dus echt van plan om mijn trouwjurk de hele avond te dragen”, vult Morgan zelf even aan bij onderstaande video.

Stukje afgeknipt

Aangezien het feesten en dansen in een trouwkleed voor Morgan toch iéts te warm was geworden, besloot ze om tijdens de receptie toch maar even een stuk van haar trouwjurk te laten knippen. Beelden van die opvallende actie werden gedeeld op TikTok en werden in geen tijd zo’n 5.7 miljoen keer bekeken. “Eerlijk, dit is echt zo mooi”, klinkt het. “Daarom koop je dus een tweede kleed(je) voor tijdens de receptie, zoals iedereen”, gaat het verder. “Haar jurk, haar beslissing, haar geld”, besluit een laatste kijker nog.

Foto: TikTok morgan.glos