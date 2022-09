Motard weet botsing met bus nipt te voorkomen. Maar wat volgt? WOW! (video)

Opmerkelijke beelden uit Zjytomyr, een stad in Oekraïne.

Op onderstaande beelden zien we vrijwel meteen hoe een motard aan relatief hoge snelheid aan het rijden is. Een botsing met een afdraaiende bus lijkt haast onvermijdelijk, tot de motard beslist om zich te laten vallen. Achteraf gezien was dat waarschijnlijk nog de enige juiste keuze.

Pijnlijk!

De motard schuift echter stevig door en lijkt daarbij een naburige wagen én nadien ook de stoeprand te raken. Niet veel later vat zijn voertuig ook vlam. Omstaanders grijpen snel in en brengen de gevallen motard in veiligheid. De automobilist wiens auto geraakt werd, haalt meteen zijn brandblusser boven en probeert het vuur snel te doven. Dat lukt deels… Uiteindelijk moest de brandweer het bluswerk overnemen. De motard? Die mag van véél geluk spreken dat hij dit voorval nog kan navertellen. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag