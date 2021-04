Af en toe eens samen met de collega’s ontspannen op de werkvloer is belangrijk.

Al loont het dan wel om het ook weer niet té bont te maken… Onderstaande bouwvakkers vonden het echter wél een goed idee om een stripster in te huren en een klein (doch extreem pikant) verjaardagsfeestje voor één van de werkmannen te bouwen. “Er zal taart en een verrassing zijn”, stond volgens Daily Star op de uitnodiging te lezen.

Beelden van de feestende bouwvakkers én de stripster gingen de voorbije dagen aardig rond op sociale media. Er wordt stevig gedronken en er worden ook aardig wat seksueel getinte handelingen uitgevoerd. “Extreem ongepast en volledig onaanvaardbaar”, klinkt het vanuit Ontario, Canada. Want daar vond het, ondertussen beruchte, feestje op 9 april plaats op een werf. Ook het feit dat er totaal geen rekening werd gehouden met de nodige coronamaatregelen (zo dragen de betrokkenen geen mondmasker en is er zéker geen sprake van anderhalve meter afstand, red.) zorgt voor ophef. En dan drukken we ons nog zacht uit.

Ontslagen

De werkgever van de mannen in kwestie heeft laten weten dat de betrokkenen ontslagen werden. Ook Mattamy Homes, een Canadese huizenbouwer, laat van zich horen. “Zeer jammer dat dit incident heeft plaatsgevonden op één van onze werven. We zullen opnieuw afstemmen met onze partners en de nultolerantie (voor dergelijke handelingen, red.) herhalen”, klinkt het. Ook de coronamaatregelen worden nog eens extra uitgelegd.

Op onderstaande YouTube-video is er behoorlijk wat van het beeldmateriaal ‘wazig’ gemaakt. De originele video is dan ook té pikant om te delen. Zo zagen we de geslachtsdelen van de stripster meer dan duidelijk in beeld… Maar bijgevoegde video zal toch al een (beperkt) beeld kunnen scheppen van wat er gebeurde op ’t bewuste moment. Kijk maar:

Foto: still YouTube – Bron: Daily Star/YouTube