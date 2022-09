BMW-bestuurder wil op stoere wijze zijn bocht nemen. Resultaat? RAVAGE! (fails)

Tijd voor weer een nieuwe inzending die past in de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Op onderstaande beelden zien we hoe eerst een Mercedes-bestuurder met gierende banden zijn bocht neemt. ‘Dat kan ik ook’, moet onze pechvogel van dienst – die met een BMW rijdt – gedacht hebben. Maar niets is minder waar. De automobilist weet zijn bolide niet onder controle te houden en belandt in de gracht. Een duur grapje, als je het ons vraagt!

Failcompilatie

Natuurlijk zetten we nooit maar één pechvogel in de kijker. Daarom zijn we even gaan zoeken én hebben we ook een meer dan uitgebreide failcompilatie gevonden! Die voegen we maar wat graag toe, onder de eerste video. Zo zit je weer voor geruime tijd goed! Veel kijkplezier…

Foto: still ViralHog