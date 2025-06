Jitske Van de Veire deelt niet zomaar deze liefdevolle foto’s: “Toppers!”

Jitske Van de Veire pakt op Instagram uit met een nieuwe reeks foto’s.

Dat doet ze wel vaker, want ze heeft maar liefst 62.600 volgers op het populaire sociale netwerk. Die krijgen regelmatig updates uit Jitskes dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders.

We zien de dame samen met haar vrouw Dym meermaals de revue passeren. “Vrouw en liefde van mijn leven. Ik blijf dit platform gebruiken om lesbische vrouwen een plaats en gezicht te geven in deze maatschappij. Want dat blijft enorm belangrijk. Liefde is liefde”, schrijft Jitske bij het album.

“Toppers!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Toppers”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Liefde is liefde”, besluiten enkelen nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.