Onbevreesde oma doet achterwaartse bungeesprong: “Ze schreeuwt zelfs niet!” (video)

Kijk en leer van deze onverschrokken oma!

Ben je ooit al eens gaan bungeespringen? Laat ons gokken op ‘nee’, want je moet er toch behoorlijk wat lef voor hebben. Zoveel lef als de 75-jarige oma in onderstaand filmpje die onlangs van een 230 meter hoge klif in Rusland bungeejumpte. Alsof het niets was.

Geen kik

Het mag dan ook niet verbazen dat de kijkers de beelden wel héél erg straf vinden. “Ik ben onder de indruk!”, ” Ze schreeuwt zelfs niet! Geen kik. Goed gedaan, mevrouw”, en “Ga ervoor, oma!”, spreken ze hun bewondering voor de vrouw uit.

Foto: YouTube