Vanavond om 21u30 kunnen we op VIER weer kijken naar een nieuwe aflevering van ‘Help! Mijn borsten staan online’.

Daarin getuigt Anna over de gevolgen van sextortion. Da’s een ander woord voor seksuele afpersing.

Toen ze 14 jaar oud was, stuurde ze een naaktfoto naar haar toenmalig vriendje. Daar bleef het destijds bij. Drie jaar na datum dreigde hij er echter plots mee om die bewuste foto rond te sturen indien ze geen nieuwe zou maken.

Anna weigerde toe te geven en haar ex stuurde de foto door naar anderen. Anna zat toen in het zesde middelbaar. “In de bus kreeg ik ineens een verwijt naar mijn hoofd geslingerd. Of ze stapten mee uit de bus en liepen achter me aan… Ik heb echt ‘hoer’ en zulke dingen naar mijn hoofd geslingerd gekregen”, vertelt ze aan Evi Hanssen.

Foto: still SBS