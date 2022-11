Man gaat in volle paniek wanneer ring in oceaan valt tijdens huwelijksaanzoek (video)

Personen die hun partner ten huwelijk willen vragen, die hebben doorgaans wel wat stress en zenuwen. Ook de kerel in bijgevoegd filmpje wist even met zichzelf geen blijf meer toen hij op z’n knie ging op een boot in het midden van de oceaan.

En dan gebeuren de vervelendste dingen, natuurlijk. Toen een koppel een avondje doorbrachten op een luxeboot temidden van de open zee, ging de man op zijn knie, met een neergaande zon als prachtige achtergrond. Je zou dan denken dat de sterren goed staan en hét moment niet perfecter kan. En je zou gelijk hebben, moest de kerel in kwestie niet per ongeluk de ring in het water laten vallen. In een moment van pure paniek “springt” hij het kleinood achterna.

Miljoenen

Het komisch ongelukkige moment werd vastgelegd door enkele medereizigers op de boot. De video belandde uiteindelijk op TikTok waar het meer dan 6 miljoen keer bekeken werd. Als bij wonder vond de man de ring terug en kon hij zijn vriendin dan toch ten huwelijk vragen. “Ze zei trouwens ‘ja’”, zo laat hij weten op TikTok. Bij de kijkers viel vooral de vriendin op: “Ik vind het geweldig dat ze plat ligt van het lachen. Een huwelijksaanzoek om nooit meer te vergeten!”.

Foto: TikTok