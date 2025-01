‘You’re Cordially Invited’: een trouwkomedie die je laat huilen van het lachen

Liefhebbers van komedies kunnen zich opmaken voor een flinke dosis humor met ‘You’re Cordially Invited’. Deze nieuwe film op Prime Video biedt een hilarisch verhaal, een topcast en vooral: heel veel lachmomenten. Met niemand minder dan Will Ferrell en Reese Witherspoon belooft dit dé komedie te worden die je niet mag missen!

Twee koppels, één locatie en… een gigantische planningsfout. Wanneer blijkt dat hun bruiloften per ongeluk op dezelfde dag én plek zijn gepland, begint een knotsgekke strijd om wie de perfecte dag krijgt. Wat volgt is een aaneenschakeling van hilarische misverstanden, gênante momenten en een flinke dosis chaos.

Bruiloftsbattle

Will Ferrell speelt de vader van de ene bruid, terwijl Reese Witherspoon als zus van de andere bruid alles op alles zet om haar kant te laten winnen. Van sabotage tot last-minute plannen, niets is te gek in deze bruiloftsbattle.

Een gouden komedieduo

Ferrell en Witherspoon zijn beiden meesters in komedie en samen vormen ze een onweerstaanbaar duo. Hun chemie op het scherm zorgt voor een perfecte mix van flauwe grappen, chaotische situaties en ontroerende momenten. Lachbuien? Check!

Laat de popcorn maar komen!

‘You’re Cordially Invited’ is dé feelgoodfilm die je gewoon moet zien. Het is een absurd, vrolijk en compleet over-the-top verhaal dat je een avond vol plezier bezorgt. Dus kruip in je zetel, zet je lachspieren aan het werk en geniet vanaf 30 januari van deze komische chaos op Prime Video!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube