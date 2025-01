‘Kinda Pregnant’: Amy Schumer doet zich voor als zwangere vrouw in knotsgekke komedie

Amy Schumer is terug met een nieuwe, schaamteloos grappige film! ‘Kinda Pregnant’ verschijnt op 5 februari op Netflix en belooft een rollercoaster van absurde situaties. Schumer speelt Lainy Newton, een net gedumpte lerares die dolgraag moeder wil worden… maar een wel héél aparte manier kiest om dat voor elkaar te krijgen.

Wanneer Lainy ontdekt dat haar beste vriendin Kate (Jillian Bell) zwanger is, slaat de jaloezie toe. Haar oplossing? Doen alsof ze zelf ook in verwachting is, inclusief een nepbuik. Maar wat begint als een impulsieve leugen, loopt compleet uit de hand wanneer ze de perfecte man (Will Forte) ontmoet – terwijl ze officieel nog steeds ‘zwanger’ is.

In de trailer stelt Lainy de vraag die we allemaal wel eens gevoeld hebben: “Heb je ooit een leugen verteld die zó groot werd dat je geen idee had hoe je eruit moest komen?” Lainy dus wel! En het wordt alleen maar gekker. De film zit bomvol gênante en hilarische momenten: van Lainy die een spagaat doet in een nachtclub tot een keiharde val tijdens yoga, en zelfs een nepbuik die in de fik vliegt.

Topcast en Adam Sandlers productieteam

‘Kinda Pregnant’ werd geregisseerd door Tyler Spindel (ja, de neef van Adam Sandler!) en geproduceerd door Happy Madison, Sandlers bekende filmmaatschappij. Naast Schumer en Forte zien we ook Damon Wayans Jr., Brianne Howey, Alex Moffat, Joel David Moore en Lizze Broadway.

Voor Schumer is dit haar grote comeback als hoofdrolspeelster na ‘I Feel Pretty’ (2018). Na haar doorbraak met ‘Trainwreck’ (2015) scoorde ze hit na hit en bleef ze actief op tv met ‘Inside Amy Schumer’ en ‘Life & Beth’. Zelf heeft ze hoge verwachtingen: “Ik wil dat dit één van de tien grappigste films van mijn leven wordt. Ik denk dat hij net zo hilarisch wordt als ‘Trainwreck’.”

‘Kinda Pregnant’ is vanaf 5 februari te zien op Netflix. Zet ‘m op je watchlist!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube