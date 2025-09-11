Vijfde seizoen van ‘Only Murders in the Building’ nu op Disney+

Fans hebben er even op moeten wachten, maar ‘Only Murders in the Building’ is terug! De met een Emmy bekroonde komedieserie met Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez trapte af op 9 september. Goed nieuws: de eerste drie afleveringen staan meteen online, daarna volgt er elke week een nieuwe aflevering, exclusief op Disney+.

Deze keer draait alles om de mysterieuze dood van hun geliefde conciërge Lester. Charles, Oliver en Mabel weigeren te geloven dat het om een simpel ongeluk gaat. Hun speurtocht leidt hen naar de donkerste uithoeken van New York en zelfs daarbuiten, waar ze een web van geheimen ontrafelen dat alles en iedereen verbindt: miljardairs, old-school maffiosi en de excentrieke bewoners van de Arconia. Gaandeweg ontdekken ze dat het New York dat ze dachten te kennen langzaam plaatsmaakt voor een gevaarlijker, genadelozer stad.

Sterrencast

Naast de vaste cast – Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez en Michael Cyril Creighton – maken er dit seizoen nog meer grote namen hun opwachting, waaronder Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan–Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest en Jermaine Fowler.

De serie werd bedacht door Steve Martin en John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) en blijft een heerlijke mix van humor, mysterie en spanning.

