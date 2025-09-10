‘The Girlfriend’: Robin Wright krijgt stevige tegenstand in nieuwe psychologische thriller

Prime Video pakt dit najaar uit met ‘The Girlfriend’, een nieuwe psychologische miniserie die er eentje wordt om naar uit te kijken. Vanaf 10 september 2025 kan je wereldwijd (in meer dan 240 landen) de zes afleveringen streamen. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Michelle Frances en draait helemaal rond wantrouwen, manipulatie en moederliefde die soms nét iets te ver gaat.

Laura (Robin Wright) is een succesvolle zakenvrouw en toegewijde moeder. Alles lijkt op wieltjes te lopen, tot haar zoon Daniel thuiskomt met Cherry (Olivia Cooke), een nieuwe vriendin die net iets té ambitieus en mysterieus lijkt. Is ze echt een gevaar, of ziet Laura spoken? Eén ding is zeker: de spanning tussen de vrouwen loopt hoog op.

Robin Wright dubbel aan zet

Robin Wright – bekend van ‘House of Cards’ – speelt niet alleen de hoofdrol, maar regisseert ook enkele afleveringen en is uitvoerend producent. Ze wilde naar eigen zeggen een serie maken die de grijze zones van familiebanden blootlegt: wanneer is liefde beschermen en wanneer wordt het verstikkend?

Bekende gezichten

Naast Wright en Cooke zie je ook Laurie Davidson als Daniel, de zoon die gevangen zit tussen zijn moeder en zijn vriendin. Waleed Zuaiter speelt Laura’s man Howard, die machteloos toekijkt hoe alles ontspoort. Verder maken Tanya Moodie, Anna Chancellor, Shalom Brune-Franklin en Leo Suter de cast compleet.

Stijlvolle spanning

De reeks werd gefilmd in Londen en Spanje en mixt luxe villa’s en stijlvolle interieurs met een steeds dreigender sfeer. Het resultaat: een elegante, maar tegelijk beklemmende thriller die fans van ‘Big Little Lies’ en ‘The Undoing’ zeker zal aanspreken.

Waarom kijken?

Met een sterke cast, een spannend verhaal en Robin Wright die de touwtjes stevig in handen houdt, lijkt ‘The Girlfriend’ dé psychologische thriller van het najaar te worden.

‘The Girlfriend’ is vanaf 10 september volledig te zien op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube