Netflix verrast met nieuwe romcom: ‘The Wrong Paris’

Netflix kiest voor een vrolijke start van het najaar! Vanaf nu kan je kijken naar ‘The Wrong Paris’, een romantische komedie van Janeen Damian die humor, chaos en een flinke dosis liefde combineert.

In de film volgen we Dawn (Miranda Cosgrove, bekend van ‘iCarly’), die denkt dat ze meedoet aan een realityshow in romantisch Parijs. Maar de set blijkt helemaal niet in Frankrijk te liggen, maar in Parijs, Texas. Haar plan? Zo snel mogelijk geëlimineerd worden. Tot ze de knappe bachelor van de show (Pierson Fodé) ontmoet en alles ineens een stuk ingewikkelder wordt.

Feelgood met een twist

‘The Wrong Paris’ speelt heerlijk met clichés: de romantiek van de Lichtstad versus de nuchtere Texaanse realiteit, gecombineerd met de vaak bizarre wereld van reality-tv. Verwacht grappige situaties, onverwachte romantiek en een flinke portie feelgood vibes.

‘The Wrong Paris’ is perfect voor een relaxte avond op de bank, zelfs als het niet in Parijs is!

Via Streamnews.be

Foto: Youtube