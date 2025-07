‘Too Much’: Lena Dunham keert terug met een post-pandemische romcom op Netflix (trailer)

Lena Dunham is terug. Zeven jaar na het einde van Girls brengt de New Yorkse maker een gloednieuwe serie uit op Netflix: Too Much, beschikbaar vanaf 10 juli. Een romantische komedie met een scherpe ondertoon, Britse flair en melancholische sfeer, waarin ze opnieuw onderzoekt wat het betekent om lief te hebben, te verlangen — en te herstellen — in een wereld na de pandemie.

Een romantische komedie die nooit te veel wordt

In Too Much volgen we Jessica, een dertiger uit Amerika die net is gedumpt en New York verlaat om in Londen een nieuw begin te maken. Daar ontmoet ze Felix, een charmante maar zoekende muzikant. Er bloeit iets moois tussen deze twee gekwetste zielen, maar hun ideeën over liefde, leven en verbondenheid blijken flink te verschillen.

Wat in eerste instantie klassiek klinkt, ontwijkt toch slim de clichés van het genre: geen dramatische bekentenissen in de regen of race naar de luchthaven. In plaats daarvan biedt Too Much een droogkomisch en bitterzoet portret van een generatie die zoekt naar richting.

Lena Dunham blijft messcherp

Bekend van het grensverleggende Girls (HBO), keert Lena Dunham hier terug naar haar vertrouwde terrein: imperfecte personages, scherpe humor, gecompliceerde relaties en een nietsontziende blik op het moderne leven. Toch toont Too Much ook groei: de woede van haar vroege werk maakt plaats voor tederheid. De serie is bedachtzamer, zonder aan kracht in te boeten.

De hoofdrol is voor de Britse actrice Megan Stalter (Hacks), die Jessica met ontwapenende kwetsbaarheid vertolkt. Will Sharpe (The White Lotus, Giri/Haji) speelt de mysterieuze Felix. Samen vormen ze een geloofwaardig en verrassend duo, vol ongemak én chemie.

Een post-covid liefdesverhaal over twee zoekende mensen

Volgens Dunham is Too Much “een romance tussen twee gebroken mensen in een wereld die zichzelf opnieuw probeert uit te vinden”. De pandemie, relatie-desillusies en de zoektocht naar wie we nog kunnen zijn – alles komt voorbij, zonder drama, maar met precisie.

Ook visueel valt de serie op: tussen het bruisende New York en het ingetogen Londen ontstaat een sfeervolle balans die de innerlijke strijd van de personages onderstreept.

Een geslaagde comeback

Met Too Much bewijst Lena Dunham dat ze nog steeds de vinger aan de pols van de tijd houdt. Ze schrijft met lef, zonder te pleasen, en levert een persoonlijk en oprecht werk af dat iedereen aanspreekt die ooit geprobeerd heeft lief te hebben — en zichzelf opnieuw uit te vinden.

Te zien vanaf 10 juli op Netflix voor wie houdt van liefde in al haar onhandige, eerlijke gedaantes.

Via Streamnews.be