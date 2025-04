‘The Secret Lives of Mormon Wives’: seizoen 2 vanaf 15 mei op Disney+ (trailer)

Disney+ heeft de officiële trailer en poster onthuld van het langverwachte tweede seizoen van The Secret Lives of Mormon Wives, dat op donderdag 15 mei in première gaat. Alle 10 afleveringen zullen meteen exclusief te zien zijn op Disney+.

In dit nieuwe seizoen keren de mormoonse vrouwen van #MomTok terug — en ze zijn brutaler dan ooit. Wanneer een hoofdrolspeelster uit een berucht seksueel schandaal onverwacht opduikt, komen vriendschappen onder druk te staan terwijl geheimen, leugens en beschuldigingen aan het licht komen. Zal verraad de zusterband vernietigen, of zal de waarheid hen bevrijden in de strijd om de ziel van #MomTok?

De serie wordt geproduceerd door Jeff Jenkins Productions (Bling Empire, The McBee Dynasty, My Unorthodox Life), in samenwerking met 3BMG en Walt Disney Television Alternative. Uitvoerend producenten van seizoen 2 zijn Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz en Elise Chung voor Jeff Jenkins Productions; Ross Weintraub en Reinout Oerlemans voor 3BMG; en Danielle Pistotnik, Georgia Berger en Lisa Filipelli voor Select Entertainment.

Via Streamnews.be