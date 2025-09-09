‘The Conjuring’: laatste kans op Netflix en straks griezelen in de cinema

Tien jaar na het eerste deel blijft ‘The Conjuring’ een vaste waarde voor horrorfans. De mix van waargebeurde dossiers, het charisma van Ed en Lorraine Warren en de duistere sfeer zorgden voor een reeks die je telkens opnieuw de rillingen bezorgt.

Wie het vorige hoofdstuk ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ nog eens wil herbekijken, heeft daar nog tot 30 september de tijd voor op Netflix. Geen klassiek spookhuis dit keer, maar een demonische bezetenheid en een proces waarbij de duivel zogezegd tot misdaad aanzette. Spannend, maar ook een mooie gelegenheid om de band tussen de Warrens opnieuw te zien groeien.

Laatste deel

Daarna verplaatst het griezelfeest zich naar de bioscoop: ‘The Conjuring: Last Rites’ staat klaar om de saga af te ronden. Over het verhaal blijft men vaag, maar de toon is gezet: dit wordt één van de gevaarlijkste en meest angstaanjagende zaken voor het speurdersduo.

September wordt zo hét moment om je opnieuw te laten meeslepen. Eerst een avond huiveren op de bank, daarna in de bioscoop recht uit je stoel springen. Een perfecte dubbelafspraak voor wie houdt van kippenvel.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube