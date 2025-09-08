Komt ‘The White Lotus’ straks naar Frankrijk?

Volgens Deadline zou het vierde seizoen van de hitreeks ‘The White Lotus’ zich wel eens in Frankrijk kunnen afspelen. Bedenker Mike White en HBO mikken naar verluidt op de Côte d’Azur als nieuw decor, al blijft alles voorlopig strikt geheim. HBO zelf wil niets bevestigen.

De luxehotels van Four Seasons blijven dé vaste waarden in de reeks, en dit keer wordt vooral het beroemde Grand-Hôtel du Cap-Ferrat genoemd. Dat ligt vlak bij Cannes en straalt Hollywood-allure uit. Toch is er nog geen knoop doorgehakt: ook het George V in Parijs en het Four Seasons in Megève (Alpen) zijn in de running.

Zeezicht

Waarom Cap-Ferrat kans maakt? Omdat het perfect aansluit bij de sfeer van de vorige seizoenen: luxe, zeezicht en een tikkeltje mysterie. Mike White grapte eerder: “Ik wil misschien eens afwijken van al die golven die tegen de rotsen slaan… maar moorden in een White Lotus-hotel blijven natuurlijk altijd welkom.”

Uitkijken naar volgend seizoen

Of het dus de zonnige Côte d’Azur wordt, of toch een radicalere wending richting skioord Megève? Eén ding is zeker: fans kijken nu al reikhalzend uit naar het volgende bloedstollende seizoen.

