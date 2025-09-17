‘Rebel Royals’: Wanneer een Noorse prinses trouwt met een Amerikaanse sjamaan

Rebel Royals: An Unlikely Love Story is een documentaire die belooft voor heel wat gesprekstof te zorgen, ver voorbij de grenzen van Noorwegen. Geregisseerd door Rebecca Chaiklin (Tiger King), vertelt de film het bijzondere verhaal van prinses Märtha Louise van Noorwegen en Durek Verrett, een Amerikaanse sjamaan die zowel bewonderd als omstreden is.

Tussen oprechte liefde, cultuurclashes en mediadruk daagt dit verhaal het keurige imago van de Scandinavische monarchie uit en stelt het vragen over traditie en individuele vrijheid.

Een prinses en een sjamaan: liefde voorbij de conventies

Märtha Louise, de oudste dochter van koning Harald V, koos voor een afwijkend pad, ver weg van de strikte hofcodes. Haar ontmoeting met Durek Verrett, een figuur uit de alternatieve spiritualiteit, zorgde tegelijk voor fascinatie en schandaal. Samen trotseren ze de verwachtingen van een volk dat gewend is zijn koningshuis met een zekere afstandelijkheid te zien functioneren.

De documentaire volgt het koppel in intieme momenten, tijdens hun huwelijksvoorbereidingen, maar ook midden in de mediastorm. Van beschuldigingen van kwakzalverij tot racistische kritiek op Dureks huidskleur en het debat over Märtha Louise’ rol binnen de monarchie – niets blijft onbesproken.

Een spiegel van onze tijd

Meer dan een liefdesverhaal is Rebel Royals een reflectie op actuele spanningen: latent racisme, de botsing tussen traditie en moderniteit, de macht van de media en de zoektocht naar persoonlijke vrijheid. De documentaire stelt een universele vraag: hoe ver kan je gaan om vrij te mogen liefhebben wanneer je symbool staat voor een eeuwenoude institutie?

Met een speelduur van 1u39 wisselt de documentaire getuigenissen, ongeziene beelden en officiële opnames af, en schetst zo een genuanceerd portret van een koppel dat koste wat kost zichzelf wil zijn.

Waarom kijken?

Netflix rekent op een explosieve mix: een koninklijk liefdesverhaal, kleurrijke persoonlijkheden en brandend actuele maatschappelijke thema’s. Of je nu meeleeft of je ergert, Rebel Royals zou wel eens een van de meest besproken documentaires van het seizoen kunnen worden.

Via Streamnews.be