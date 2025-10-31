Olivia Rodrigo straalt in elegante jurk: “De mooiste vrouw ooit!” (foto’s)

Olivia Rodrigo stal onlangs de show met haar outfit. “Een koningin moet stralen!”, klinkt het in de reacties.

Olivia Rodrigo was onlangs te gast op het Academy Museum Gala. De 22-jarige Amerikaanse actrice en zangeres – die we vooral kennen van haar hit ‘Good 4 U’ – droeg een pracht van een outfit van Armani Privé met diep decolleté.

Koningin

Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar de lovende reacties niet uitbleven. “Perfect in alle opzichten”, “Zo sprankelend en chic, wauw”, “Een koningin moet stralen!”, “De mooiste vrouw ooit!” en “Je ziet er prachtig uit”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock