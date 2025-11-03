Foto van Ruben Van Gucht en model zorgt voor speculaties: “Prachtig koppel!”

Ruben Van Gucht heeft een opvallende foto gedeeld waarop hij poseert met een knap model. “Groot gelijk dat hij geniet”, klinkt het in de reacties.

“EST. 2024.” Zo luidt de cryptische boodschap van Ruben Van Gucht bij een kiekje van hem met Valentine Besard, een 20-jarig model uit West-Vlaanderen. De foto werd afgelopen zaterdag genomen nadat hij de Koppenbergcross van commentaar had voorzien. Nadien ging hij met het model op restaurant, waar ze samen onder meer genoten van een cocktail.

Gemengde reacties

Heel wat Instagramvolgers vermoeden dat ze meer zijn dan vrienden, al valt dat niet bij iedereen in goede aarde. “Wat een voorbeeld… Onbegrijpelijk dat hij nog op tv en radio komt” en “Weer een andere vrouw?!”, reageren enkele critici. Vorig jaar onthulde het 38-jarige Sporza-gezicht in ‘Het Huis’ dat hij een open relatie heeft met Blanka Vlasic. Anderen vinden het dan ook helemaal geen probleem. “Prachtig koppel! Geniet van elkaar”, “Maakt niet uit, het is zijn leven. Groot gelijk dat hij geniet” en “Niets van aantrekken, Ruben. Zijn hun zaken niet. Geniet”, klinkt het verder.

Foto: Instagram