En de award voor meest sensuele Halloween-outfit gaat naar… Lesley-Ann Poppe! (foto’s)

Haar kostuum is wat ons betreft een winner.

Lesley-Ann Poppe heeft dit jaar heel wat werk gestoken in haar Halloween-outfit. De 46-jarige zakenvrouw opteerde voor een stijlvolle, glamoureuze look: een zwart korset met kantdetails. Ze postte een foto van het resultaat op Instagram. “Fijne Halloween! Dat je veel lekkers krijgt en weinig streken moet doorstaan”, knipoogt ze erbij.

Prinses

Haar bijna 100.000 volgers reageren stuk voor stuk vol lof. “Heel sexy”, “Topmodel”, “Wat ben jij een prachtige vrouw zeg”, “Mooie foto’s” en “Prinses”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram