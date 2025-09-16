‘Nosferatu’: de vampiermythe heruitgevonden met een briljante Lily-Rose Depp (trailer)

Uitgebracht op Kerstmis 2024, is de remake ‘Nosferatu’ nu te zien op Netflix. Een bijtende film die sommige kijkers misschien toch zal doen fronsen.

Waar gaat het over?

In de 19e eeuw verlaat Thomas Hutter zijn thuisland Duitsland en zijn geliefde Ellen om af te reizen naar de Karpaten. Daar moet hij de mysterieuze graaf Orlok ontmoeten en hem een vervallen huis in de stad verkopen. Maar al snel blijkt dat niets zal verlopen zoals gepland…

Nosferatu of Dracula?

Even wat context: in 1922 wilde Friedrich Murnau een verfilming maken van Bram Stokers “Dracula”. Omdat hij de rechten niet kreeg, veranderde hij de namen en locaties en zo werd het mythische Nosferatu geboren. Meer dan een eeuw later waagt Robert Eggers zich aan een nieuwe versie van deze gotische klassieker met een absolute topcast. Een onmogelijke gok of een geslaagde zet?

Het verhaal van Dracula – of deze alternatieve versie – is bij vrijwel iedereen bekend. Maar Robert Eggers doet iets compleet nieuws: het hoofdpersonage is niet langer een man, maar een vrouw. Ellen, vertolkt door Lily-Rose Depp, is het kloppende hart van de film. Vanaf de eerste scène maakt Eggers duidelijk dat Ellen de motor van de actie is. Ze belichaamt vrouwelijke emancipatie, gevangen tussen verlangen en macht. Betoverend, onheilspellend en dubbelzinnig – Lily-Rose Depp schittert als nooit tevoren. Soms lijkt Nicholas Hoult (Thomas Hutter) er zelfs overbodig door.

Een lust voor het oog

Toch is ‘Nosferatu’ niet zonder gebreken. Bill Skarsgård als graaf Orlok is zowel angstaanjagend als bevreemdend, maar zijn uiterlijk en enkele voorspelbare verhaallijnen kunnen verdeeldheid zaaien. Desondanks is Robert Eggers’ oog voor esthetiek, gore en het macabere onmiskenbaar aanwezig.

‘Nosferatu’ uit 2024 is een film die blijft verdelen – maar absoluut het bekijken waard is op Netflix.

