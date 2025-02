‘Reacher’ seizoen 3: de strijd tegen ‘The Dutch Giant’ (trailer)

Na twee seizoenen kondigt Amazon Prime een derde seizoen aan over actieheld Jack Reacher. Een seizoen dat nog groter en gewelddadiger belooft te worden, want dit keer neemt Reacher het op tegen ‘The Dutch Giant’.

De strijd der titanen

Wie dacht dat Reacher (Alan Ritchson) iedereen aankon dankzij zijn lengte en kracht, heeft het mis. In het nieuwe seizoen komt er een nieuwe schurk om de hoek kijken: Paulie, gespeeld door Olivier Richters. Richters, beter bekend als ‘The Dutch Giant’ (2m18), was eerder te zien in Black Widow (2021) en Indiana Jones and The Dial of Destiny (2023). Met deze tegenstander krijgt seizoen 3 een echt titanenkarakter, wat zeker in de smaak zal vallen bij de fans.

Het derde seizoen van Reacher is gebaseerd op Persuader, het zevende boek uit de populaire Reacher-serie van auteur Lee Child. In dit verhaal komt Reacher oog in oog te staan met een oude bekende die hij dood waande. Om hem te verslaan, moet hij infiltreren in een gevaarlijk drugskartel.

Indrukwekkend en explosief

Een korte introductie van Jack Reacher: een imposante ex-militair die een rustig leven wil leiden, maar toch constant in de problemen komt. Problemen die hij doorgaans met geweld en vuurgevechten oplost. In het eerste seizoen werd hij vals beschuldigd van moord, terwijl hij in het tweede seizoen wraak nam op de moordenaars van een oude kameraad. En als je denkt dat dit derde seizoen het laatste is: er is al een vierde seizoen aangekondigd.

Reacher heeft snel een grote schare fans opgebouwd, mede dankzij de populaire boekenreeks en de perfecte vertolking door Alan Ritchson: imposant, explosief en een echte buitenstaander. De trailer belooft dat de problemen voor Reacher nog nooit zo groot zijn geweest. Zal het seizoen deze belofte waarmaken?

De derde seizoen van Reacher verschijnt op Amazon Prime op 20 februari.

Via Streamnews.be