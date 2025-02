‘Zero Day’ op Netflix: Spannende politieke serie met Robert De Niro in de hoofdrol

Netflix voegt met ‘Zero Day’ een ambitieuze nieuwe serie toe aan zijn catalogus, beschikbaar vanaf 20 februari 2025.

Deze politieke thriller markeert een keerpunt in de carrière van Robert De Niro, die voor het eerst de hoofdrol speelt in een televisieserie. Hij vertolkt een voormalige Amerikaanse president die verstrikt raakt in een zenuwslopende samenzwering waarin waarheid en manipulatie nauw met elkaar verweven zijn.

Intrigerende verhaallijn

‘Zero Day’ stelt een brandend actuele vraag: hoe onderscheid je waarheid van fictie in een wereld waar alles lijkt te ontsporen? In een tijdperk van complottheorieën en manipulatie onderzoekt de serie hoe deze fenomenen onze werkelijkheid beïnvloeden. Het verhaal neemt de kijker mee in een zenuwslopend onderzoek waar de grens tussen realiteit en illusie gevaarlijk vervaagt.

Sterrencast onder leiding van Robert De Niro

Voor deze ambitieuze productie heeft Netflix een indrukwekkende cast verzameld. Robert De Niro speelt een voormalige president die geconfronteerd wordt met een crisis die de wereldorde kan verstoren. Hij wordt bijgestaan door Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton en Angela Bassett. Elk van hen voegt dramatische intensiteit toe aan dit politieke epos waarin elk detail telt.

Gerenommeerd creatief team

Achter de schermen staan grote namen uit de film- en televisiewereld. Eric Newman, bekend van ‘Narcos’, en Noah Oppenheim, scenarist van ‘Jackie’, hebben hun krachten gebundeld voor een meeslepend en gelaagd verhaal. Ook journalist Michael S. Schmidt, winnaar van de Pulitzerprijs, is bij het project betrokken, wat zorgt voor een intrige geworteld in actuele politieke en mediavraagstukken. De regie is in handen van Lesli Linka Glatter, bekend van ‘Homeland’, een andere serie die politiek en spanning naadloos combineert.

Reflectie op waarheid in het tijdperk van desinformatie

Met ‘Zero Day’ snijdt Netflix een zeer actueel thema aan: de invloed van fake news en manipulatie op onze perceptie van de waarheid. De serie werpt een kritische blik op hoe deze fenomenen onze overtuigingen en politieke keuzes beïnvloeden. In een tijd waarin de grens tussen leugen en waarheid vervaagt, biedt ‘Zero Day’ een boeiende reflectie op een wereld in voortdurende verandering.

Met een meeslepende verhaallijn, een sterrencast en een getalenteerd productieteam belooft ‘Zero Day’ één van de hoogtepunten van februari te worden op Netflix. Fans van politieke thrillers kunnen zich alvast verheugen op deze nieuwe serie.

Mis ‘Zero Day’ niet, exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 20 februari 2025!