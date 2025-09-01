Love Untangled: jouw nieuwe Koreaanse romance op Netflix (trailer)

Love Untangled, de nieuwste Koreaanse romcom, verschijnt vrijdag 29 augustus op Netflix. Met een zachte en nostalgische sfeer belooft de film een hit te worden voor liefhebbers van romantiek en ontroerende tienerverhalen.

Een charmante tienerromance

Het verhaal draait om Park Se-ri, een middelbare scholiere die zich onzeker voelt over haar extreem krullende haar. Ze is heimelijk verliefd op Kim Hyun, de populairste jongen van de school. Maar wanneer de mysterieuze nieuwe leerling Han Yun-seok opduikt, raakt haar leven en haar emoties volledig in de war. Wat volgt is een teder en ontroerend liefdesdriehoek vol ongemakkelijke momenten, misverstanden en oprechte gevoelens – een prachtige weergave van de uitdagingen van de adolescentie.

Een reis terug naar de jaren ’90

Het verhaal speelt zich af in 1998, en regisseur Namkoong Sun dompelt je onder in een heerlijk retrodecor: cassettebandjes, analoge camera’s en andere iconische voorwerpen uit die tijd creëren een zachte, nostalgische sfeer. Deze sprong naar het verleden geeft de film een extra charme – intiem en herkenbaar tegelijk.

Love Untangled is een film voor iedereen die houdt van pure liefdesverhalen en gevoelige coming-of-age-romances. De nostalgie van de jaren ’90, gecombineerd met goed uitgewerkte, innemende personages, zorgt voor een subtiele mix van humor, tederheid en charme.

Via Streamnews.be