‘Apple Cider Vinegar’ op Netflix: de opkomst en ondergang van een frauderende influencer

Online oplichtingspraktijken zijn een kenmerk van het sociale media-tijdperk, en Netflix blijft dit fenomeen onderzoeken met Apple Cider Vinegar, een zesdelige miniserie over het ongelooflijke bedrog van Belle Gibson. Deze Australische wellness-influencer bouwde haar roem op een leugen: een verzonnen ziekte.

Na Inventing Anna, waarin het verhaal van de New Yorkse oplichtster Anna Sorokin werd verteld, richt Netflix zich nu op een andere spraakmakende fraudezaak uit de jaren 2010. Kaitlyn Dever (Booksmart, Dopesick) kruipt in de huid van Belle Gibson, een manipulatieve en charismatische vrouw wiens wanhopige behoefte aan aandacht haar ertoe bracht een hersentumor te veinzen en ‘wonderdiëten’ te verkopen die de ziekte zouden genezen.

Een indringende serie die misleiding niet verheerlijkt

Aan het begin van elke aflevering verschijnt een waarschuwing: “Dit verhaal is echt, gebaseerd op een leugen.” Daarmee zet de serie direct de toon: hier wordt geen glamour, maar harde realiteit getoond. Met een afwisseling van flashbacks en hedendaagse scènes laat de serie zien hoe Belle Gibson miljoenen mensen wist te misleiden – totdat haar leugens instortten.

Kaitlyn Dever levert een magistrale acteerprestatie, waarin ze een verwerpelijk personage neerzet zonder in karikaturen te vervallen. De serie legt bloot hoe Gibson sociale media gebruikte om een kwetsbaar publiek te overtuigen dat haar wellness-app The Whole Pantry en het gelijknamige boek een volwaardig alternatief voor de reguliere geneeskunde waren.

Een kritische blik op extreme wellness-cultuur

De serie plaatst Belle’s verhaal naast dat van Milla Blake (gespeeld door Alycia Debnam-Carey), een jonge vrouw die wél echt kanker heeft en beïnvloed wordt door misleidende wellness-belofte. Door haar perspectief toont de serie hoe twijfelachtige alternatieve behandelingen – van sapdiëten tot koffieklysma’s – konden floreren dankzij het wantrouwen tegenover de reguliere geneeskunde.

Bepaalde scènes rond Milla zijn bewust over-the-top en bijna kitscherig om de illusie van deze industrie te benadrukken. Daartegenover staan de kil gefilmde scènes van patiënten die medische zorg krijgen, waardoor het contrast tussen de werkelijkheid en Belle Gibsons valse beloften extra wordt uitvergroot.

Een meeslepende psychologische thriller

Gemaakt door Samantha Strauss (Nine Perfect Strangers), balanceert de serie tussen satire, spanning en maatschappijkritiek. Apple Cider Vinegar laat zien hoe de obsessie met wellness en de invloed van sociale media een perfecte voedingsbodem vormen voor misleiding.

Een fascinerend drama dat aantoont hoe in het digitale tijdperk een perfect imago de grootste oplichters kan verbergen.

📽️ Nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be