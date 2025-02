Amy Schumer is zwanger… of toch niet? ‘Kinda Pregnant’, een hilarische komedie op Netflix

Amy Schumer staat terug in de schijnwerpers met een originele komedie die gegarandeerd stof zal doen opwaaien! ‘Kinda Pregnant‘ verschijnt op 5 februari op Netflix en belooft een flinke dosis humor en absurde situaties.

In deze nieuwe komedie speelt Schumer de rol van Lainy, een onhandige maar charmante vrouw die door een periode van twijfel gaat. Jaloers op de zwangerschap van haar beste vriendin besluit ze te doen alsof ze zelf zwanger is, compleet met een neppe babybuik. Maar zoals het lot dat wil, ontmoet ze juist op dat moment de man van haar dromen. Verstrikt in een steeds ingewikkeldere leugen, moet Lainy zich een weg banen door misverstanden, onthullingen en momenten van zelfreflectie om te proberen alles tot een goed einde te brengen.

De cast belooft ook sterke vertolkingen, met namen als Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr, Brianne Howey, Alex Moffat, Joel David Moore, Lizze Broadway, Urzila Carlson en Francis Benhamou. Deze getalenteerde groep brengt een onweerstaanbare dynamiek in de film, waarin absurditeit en tederheid hand in hand gaan.

In de trailer vat Amy Schumer de essentie van de film perfect samen met de vraag: “Heb je ooit een leugen verteld die zo groot was dat je niet meer wist hoe je eruit moest komen?” Dit zet meteen de toon voor een komedie waarin lachen en emotie naadloos samenkomen.

‘Kinda Pregnant‘ is meer dan alleen een luchtige komedie. De film snijdt universele thema’s zoals vriendschap, maatschappelijke druk rondom het moederschap en de last van verwachtingen aan – allemaal met een verfrissende lichtheid. Hoe absurd de situaties ook lijken, ze bevatten altijd een kern van waarheid, waardoor de kijker zich makkelijk kan identificeren met de personages.

Bereid je voor op een stortvloed aan grappen, hilarische misverstanden en oprechte emotionele momenten. Met Amy Schumer in de hoofdrol en een getalenteerde cast aan haar zijde, lijkt ‘Kinda Pregnant‘ een van de must-see komedies van het jaar te worden.

Vanaf 5 februari te zien op Netflix!