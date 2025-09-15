Tempest: Koreaanse spionageserie vanaf nu op Disney+

Disney+ blijft inzetten op Koreaanse topseries met Tempest, een politieke spionagethriller die de nazomer moet verhitten. Vanaf 10 september 2025 is de serie te streamen en ze belooft één van de grootste titels van het seizoen te worden. De show wordt gedragen door een sterrencast en een internationaal complot vol spanning.

Een politieke tragedie in het hart van een samenzwering

Het verhaal volgt Seo Mun-ju, een voormalige ambassadeur bij de Verenigde Naties, gespeeld door Gianna Jun (Jun Ji-hyun). Haar leven verandert drastisch wanneer haar man, presidentskandidaat, voor haar ogen wordt vermoord. Vastbesloten om de waarheid te achterhalen, raakt ze verwikkeld in een samenzwering die de grenzen van Zuid-Korea overstijgt en de wereldwijde geopolitieke balans bedreigt. Aan haar zijde staat Paik San-ho (Gang Dong-won), een mysterieuze ex-huurling die haar beschermt… maar kan ze hem wel vertrouwen?

Een internationale topcast

Naast het hoofdduo zien we John Cho als een hoge Amerikaanse functionaris, samen met Lee Mi-sook, Park Hae-joon, Oh Jung-se en andere bekende gezichten. Ook internationale acteurs zoals Alicia Hannah-Kim, Jacob Bertrand, Christopher Gorham en Michael Gaston maken hun opwachting. Dit illustreert hoe Disney+ met Tempest mikt op een wereldwijd publiek.

Sterke makers achter de schermen

Het scenario is geschreven door Chung Seo-kyung, bekend van haar samenwerkingen met Park Chan-wook (The Handmaiden, Decision to Leave). De regie is in handen van Kim Hee-won (Vincenzo, Queen of Tears) en Heo Myung-haeng, expert in intense actiescènes. Samen zorgen ze voor een perfecte balans tussen meeslepende verhaallijn en spectaculair spektakel.

Spanning in wekelijkse dosis

Disney+ lanceert de eerste drie afleveringen op 10 september en brengt daarna wekelijks twee nieuwe afleveringen uit, elke woensdag. Zo blijft de spanning en het gesprek rond de serie levendig.

Met zijn mix van politieke thriller, emotioneel drama en internationale spionage belooft Tempest één van de must-see K-drama’s van de herfst te worden. Vol samenzweringen, verraad en een zoektocht naar de waarheid, zal deze serie kijkers aan het scherm gekluisterd houden.

Te zien vanaf 10 september op Disney+.

Via Streamnews.be