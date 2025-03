Netflix onthult The Leopard, een ambitieuze serie gebaseerd op een van de grootste Italiaanse romans ooit

Netflix pakt uit met The Leopard, een indrukwekkende nieuwe serie geïnspireerd op de gelijknamige film van Luchino Visconti uit 1963, met Alain Delon in de hoofdrol. Deze productie, een bewerking van de roman van Giuseppe Tomasi di Lampedusa, belooft een moderne en meeslepende herinterpretatie van een van de meest iconische verhalen uit de Italiaanse geschiedenis.

Een gepassioneerd historisch epos

Met The Leopard duiken we in het Sicilië van de jaren 1860. Centraal staat don Fabrizio Corbera, prins van Salina, een charismatische aristocraat wiens wereld gedomineerd wordt door schoonheid en privilege. Maar terwijl de Italiaanse eenwording nadert, dreigt de oude sociale orde in te storten. Om de toekomst van zijn familie veilig te stellen, moet don Fabrizio navigeren tussen nieuwe allianties en moeilijke keuzes.

Zijn neef Tancredi, charmant en ambitieus, ziet de revolutie als een kans. Hij wordt verliefd op Angelica, een jonge vrouw uit een rijke burgerfamilie. Hun huwelijk kan de status van de familie Salina verzekeren, maar tegen welke prijs? Concetta, de dochter van de prins, zal de pijn van een gebroken hart moeten dragen.

Met verwoestende passies, machtsspelletjes en sociale veranderingen raakt de serie aan tijdloze thema’s: de onvermijdelijkheid van verandering, de strijd om een erfenis te behouden en het conflict tussen traditie en moderniteit.

Deva Cassel, een rijzende ster in de cast

Een opvallende naam in deze verfilming is Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci en Vincent Cassel. Met haar natuurlijke elegantie en onmiskenbare charisma bevestigt ze haar status als een van de grote beloftes van de Europese cinema. Haar rol in The Leopard zal ongetwijfeld haar talent verder in de schijnwerpers zetten.

Een gewaagde zet van Netflix

Door deze klassieke roman in een serievorm te gieten, mikt Netflix op zowel liefhebbers van historische drama’s als een breder publiek dat hunkert naar meeslepende verhalen. Met een verfijnde regie, weelderige decors en een veelbelovende cast belooft The Leopard een absolute must-watch te worden.

Eén ding is zeker: tussen eerbetoon aan de legendarische film en een nieuwe blik op een tijdloos drama zal deze verfilming veel stof doen opwaaien.

The Leopard, vanaf 5 maart te zien op Netflix.

