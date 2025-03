Daredevil: Born Again – Alles wat je moet weten over de terugkeer van de blinde wreker

De iconische blinde advocaat Matt Murdock keert terug in de langverwachte serie Daredevil: Born Again, te zien op Disney+ vanaf 4 maart 2025. Na een pauze in het Marvel-universum in 2024, belooft dit project een krachtige comeback te worden, met een mix van nostalgie en vernieuwing.

Een reboot… of toch een vervolg?

Daredevil: Born Again speelt zich meerdere jaren na seizoen 3 van de originele Netflix-serie af. Matt Murdock heeft zijn leven als Daredevil achter zich gelaten om zich volledig op zijn carrière als advocaat te richten. Maar zijn aartsvijand Wilson Fisk, beter bekend als Kingpin, is terug in New York met een politiek doelwit: het burgemeesterschap. Dit conflict belooft een intense confrontatie tussen de twee iconische personages.

Aanvankelijk opgezet als een losstaande reboot, onderging de serie een grote herziening na zes afleveringen. Disney en Marvel kozen uiteindelijk voor een opzet die trouwer is aan de originele Netflix-serie, waarbij vertrouwde personages terugkeren en het verhaal direct wordt voortgezet.

Sterrencast keert terug

De terugkeer van Charlie Cox als Daredevil was verwacht, maar hij krijgt gezelschap van:

Deborah Ann Woll als Karen Page

als Karen Page Elden Henson als Foggy Nelson

als Foggy Nelson Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk/Kingpin

als Wilson Fisk/Kingpin Jon Bernthal als The Punisher

Daarnaast zullen nieuwe gezichten de cast verrijken, zoals Arty Froushan, die Bullet speelt, een corrupte overheidsagent uit de strips.

Achter de schermen: een turbulente productie

De productie van Daredevil: Born Again kende veel veranderingen. Na het ontslag van de oorspronkelijke creatieve ploeg nam Dario Scardapane (bekend van The Punisher) het roer over. Regisseurs Justin Benson en Aaron Morehead (Loki seizoen 2) werden aangetrokken om de serie af te ronden en eerdere opnames te herwerken.

Deze herstructurering lijkt positief uit te pakken, want de serie evolueerde van een typische reboot naar een echte spirituele opvolger van de Netflix-serie.

Waarom is deze serie zo hyped?

Na zijn verschijningen in Spider-Man: No Way Home en She-Hulk is Daredevil officieel terug in het Marvel Cinematic Universe (MCU). Daredevil: Born Again combineert intense actie met juridische drama’s en behandelt thema’s als verlossing en gerechtigheid.

Fans hopen bovendien op verrassende cameo’s van andere Defenders-personages zoals Jessica Jones of Luke Cage.

Wat kijken vóór Daredevil: Born Again?

Voor een optimale ervaring is het aangeraden om:

De drie seizoenen van Daredevil (Netflix) opnieuw te bekijken.

opnieuw te bekijken. Verwante series zoals The Punisher, Hawkeye en Echo te checken.

Toch zal de serie ook toegankelijk zijn voor nieuwe kijkers, terwijl trouwe fans kunnen genieten van subtiele verwijzingen naar eerdere avonturen.

Afspraak in maart 2025

Met een topcast, een meeslepende verhaallijn en een grootschalige productie wordt Daredevil: Born Again een van de MCU-hoogtepunten van 2025. Maak je klaar om de gemaskerde wreker en zijn bondgenoten opnieuw in actie te zien!

💥 Daredevil: Born Again, te zien op Disney+ vanaf 4 maart 2025.

Via Streamnews.be